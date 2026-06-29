Мужчина вырвал телефон вместе с ногтями из рук девушки в Воронеже
В Воронеже мужчина травмировал девушку и уничтожил её телефон. Инцидент произошёл в арт‑пространстве «Винзавод».
По данным телеграм‑канала SHOT, 24‑летняя Алевтина пришла в заведение вместе с подругой. На танцполе девушки случайно столкнулись с 28‑летней Зоей, из‑за чего посетительница пролила свой коктейль. Алевтина с подругой тут же извинились и предложили компенсировать стоимость напитка, однако в ответ получили оскорбления и резкий отказ.
Конфликт получил развитие позднее, когда девушки собирались покинуть клуб. На выходе они вновь встретили Зою, но в этот раз в сопровождении её 28‑летнего супруга Захара. Мужчина, по словам пострадавшей, решил вступиться за жену, и между компаниями завязалась острая словесная перепалка.
В разгар ссоры Алевтина попыталась зафиксировать происходящее на видео. Как она утверждает, Захар резко выхватил у неё телефон и вырвал ей три ногтя. Затем мужчина швырнул гаджет на асфальт, разбив его.
Алевтина также заявила, что пара после нападения запугивала её, упоминая свои связи и уверяя в собственной безнаказанности. Сейчас девушка обратилась в полицию.
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