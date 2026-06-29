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Стало известно, кто устроил стрельбу в Германии

Стрелком в Штаде оказался 45-летний житель Германии турецкого происхождения
Фото: istockphoto/picturesd

В немецком Люнебурге прошла пресс-конференция, на которой глава местной полиции Катрин Шуоль раскрыла новые детали трагедии в Штаде. Об этом пишет ТАСС.



По официальным данным, нападавший — 45-летний мужчина, уроженец Германии с турецкими корнями, проживающий в районе Ганновера. Хотя он ранее попадал в поле зрения правоохранителей, его не классифицировали как социально опасного человека. Оружие, использованное в атаке, уже изъяли.

Жертвами инцидента стали исключительно сотрудники центра по уходу за детьми и работники службы опеки. По предварительной версии следствия, мотивом мог послужить спор о правах на опеку над трехмесячной дочерью подозреваемого. В момент стрельбы девочка и ее мать находились в этом учреждении, но, к счастью, не пострадали.

Ранее в Германии произошла стрельба. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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