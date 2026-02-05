«Дедушка-педофил»: Оброненная флешка рассказала о насилии над 4-летней девочкой

05 февраля 2026, 17:46

Москвича задержали по делу о развратных действиях в отношении малолетней внучки

Фото: Istock/Daniel Chetroni

63-летнего москвича задержали по подозрению в развратных действиях в отношении малолетней внучки. Поводом для возбуждения уголовного дела стала флешка, которую мужчина случайно оставил в квартире у бывшей супруги. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».