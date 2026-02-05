«Дедушка-педофил»: Оброненная флешка рассказала о насилии над 4-летней девочкой
63-летнего москвича задержали по подозрению в развратных действиях в отношении малолетней внучки. Поводом для возбуждения уголовного дела стала флешка, которую мужчина случайно оставил в квартире у бывшей супруги. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Женщина обнаружила цифровой носитель и решила проверить его содержимое. На флешке она нашла видеозапись 2018 года, на которой зафиксированы противоправные действия в отношении тогда четырёхлетней девочки. Запись сделали в квартире на юго-востоке Москвы.
Бывшая супруга передала флэш-карту в правоохранительные органы. Следователи задержали подозреваемого. На допросе 63-летний мужчина признал вину и заявил, что инцидент произошёл один раз. Девочка, которой сейчас несколько лет, смогла дать обрывочные показания о событиях 2018 года. Отмечается, что инцидент не нанёс серьёзной психологической травмы ребёнку.
