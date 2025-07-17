Прохожие засняли усилившую охрану Пугачеву с улыбкой во время прогулки в Юрмале

17 июля 2025, 05:56

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @maxgalkinru)

Алла Пугачева во время прогулки в Юрмале тепло встретилась с прохожими. Звезда согласилась попозировать фанатам для фото. Снимок опубликовали в материале издания «7Дней.ru».





76-летняя звезда хита «Миллион алых роз» традиционно проводит лето в Юрмале на роскошной вилле «Марта», аренда которой стоит около 100 тысяч евро в месяц. Двухэтажный особняк с восемью комнатами, спа-комплексом и теннисным кортом, расположенный на второй береговой линии, стал для певицы, ее мужа и детей привычным местом отдыха.



