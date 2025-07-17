Прохожие засняли усилившую охрану Пугачеву с улыбкой во время прогулки в Юрмале
Алла Пугачева во время прогулки в Юрмале тепло встретилась с прохожими. Звезда согласилась попозировать фанатам для фото. Снимок опубликовали в материале издания «7Дней.ru».
76-летняя звезда хита «Миллион алых роз» традиционно проводит лето в Юрмале на роскошной вилле «Марта», аренда которой стоит около 100 тысяч евро в месяц. Двухэтажный особняк с восемью комнатами, спа-комплексом и теннисным кортом, расположенный на второй береговой линии, стал для певицы, ее мужа и детей привычным местом отдыха.
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Вилла оснащена системой видеонаблюдения, а в этом году Алсу усилила охрану, добавив второго телохранителя. Примечательно, что по этой причине прохожим сейчас тяжелее сфотографироваться с певицей, чем раньше — ведь для своего последнего визита она усилила охрану для всей семьи.
Однако на днях Пугачева, прогуливаясь по Юрмале, вновь встретила незнакомцев, пожелавших сделать с ней фото. Примадонна обрадовала поклонников, ответив согласием. В ярком макияже, парике и стильной кофте с джинсами, она выглядела свежо и охотно позировала, широко улыбаясь.
Впрочем, в соцсетях Пугачевой и ее родственников новые кадры звезды продолжают появляться. Так, например, недавно муж певицы выложил множество новых постов в личном блоге, в том числе поделившись забавным моментом, где его 76-летняя жена прогуливается по пляжу во время заката.
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