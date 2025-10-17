В Воронежской области двое мужчин обокрали мясокомбинат на 38 миллионов рублей
В Воронежской области суд вынес приговор двум местным жителям, похитившим 38 миллионов рублей с территории мясокомбината. Об этом «Лента.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.
Суд признал мужчин виновными в крупной краже, один из них получил 4 года колонии общего режима, второй — 4 года и 4 месяца.
Преступление произошло в 2024 году. Злоумышленники проникли на территорию мясокомбината, вскрыли сейф и вынесли из него все деньги. Похищенные средства осужденные успели потратить частично на личные нужды. Остальная сумма изъята и возвращена владельцам предприятия.
