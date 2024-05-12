Мужчина выстрелил в лицо оппоненту посреди московского ТЦ

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В Московском ТЦ мужчина выстрелил в лицо своему оппоненту, об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации СМИ, между двумя посетителями столичного торгового центра произошёл конфликт, в результате которого один из них выстрелил в лицо своему оппоненту, предположительно — из травматического пистолета.
В распоряжение РЕН ТВ также попали кадры случившегося. На них пострадавший с окровавленным лицом повалил на пол стрелка и пытается удержать его.
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В распоряжение РЕН ТВ также попали кадры случившегося. На них пострадавший с окровавленным лицом повалил на пол стрелка и пытается удержать его.
«Сверху лежит человек, который защищался. У него даже патрон торчит в щеке», — сообщил изданию автор видеоролика.
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Евгения Парфентьева