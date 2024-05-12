Мужчина выстрелил в лицо оппоненту посреди московского ТЦ

Начальника автоколонны ООО «Такси», организовывавшей перевозку людей в Петербурге, задержали в качестве подозреваемого по делу о гибели пассажиров утонувшего в Мойке автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.