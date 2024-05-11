Начальника фирмы-перевозчика задержали по делу об утонувшем в Мойке автобусе

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Начальника автоколонны ООО «Такси», организовывавшей перевозку людей в Петербурге, задержали в качестве подозреваемого по делу о гибели пассажиров утонувшего в Мойке автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.
Отмечается, что подозреваемый должен был обеспечить соблюдение техники безопасности и правил охраны труда. Однако водителям предприятия в течение нескольких суток не предоставлялось время для отдыха.
Задержанному в скором времени вынесут обвинение и изберут меру пресечения.
Накануне происшествие случилось на набережной реки Мойки в Петербурге. Автобус столкнулся с двумя автомобилями, после чего пробил ограду моста и упал в воду. В результате погибли семь человек. Водитель, которому удалось выбраться первому, задержан.
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Задержанному в скором времени вынесут обвинение и изберут меру пресечения.
Накануне происшествие случилось на набережной реки Мойки в Петербурге. Автобус столкнулся с двумя автомобилями, после чего пробил ограду моста и упал в воду. В результате погибли семь человек. Водитель, которому удалось выбраться первому, задержан.
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Анастасия Чинкова