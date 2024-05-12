Стало известно, за сколько продадут побывавший в аварии внедорожник замминистра Иванова

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Внедорожник Chevrolet Suburban, который замминистра обороны Тимур Иванов переоформил на бывшую супругу Светлану, выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей после аварии, об этом стало известно РИА Новости.
По информации агентства, этот автомобиль указан в декларации Иванова за 2019 год, однако, позже он был переоформлен на человека, данные которые совпадают с инициалами и датой рождения бывшей супруги замминистра Светланой.
В апреле 2024 года внедорожник выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей. Предположительно, машина побывала в серьёзной аварии — у неё есть повреждения, характерные для лобового столкновения.
Напомним, 24 апреля Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
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В апреле 2024 года внедорожник выставили на продажу за 2,5 миллиона рублей. Предположительно, машина побывала в серьёзной аварии — у неё есть повреждения, характерные для лобового столкновения.
Напомним, 24 апреля Басманный суд Москвы на два месяца арестовал Тимура Иванова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
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Евгения Парфентьева