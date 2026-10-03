Мужчина выстрелил в лицо продавщице из пистолета в российском регионе

03 октября 2026, 15:33

Мужчина с газовым пистолетом выстрелил в лицо продавщице в Кировской области

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

В Кирове сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице продуктового магазина. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.