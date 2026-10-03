Мужчина выстрелил в лицо продавщице из пистолета в российском регионе
В Кирове сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице продуктового магазина. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел во вторник днем в Нововятском районе. Очевидцы сообщили правоохранителям, что посетитель магазина выстрелил в сотрудницу торговой точки, после чего скрылся.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. По данным МВД, мужчина, проживающий в Зуевском районе, перед происшествием приобрел товар и ушел из магазина. Через несколько минут он вернулся и выстрелил продавщице в лицо, заявив, что она слишком медленно его обслуживала. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Угрозы ее жизни и здоровью сейчас нет.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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