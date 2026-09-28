Стрельба произошла перед полицейским участком в центре Берлина
Один человек пострадал при стрельбе в центральной части Берлина. Об этом сообщает издание Der Spiegel.
Инцидент произошел ночью понедельника прямо перед полицейским участком в районе Моабит. 22-летний мужчина получил огнестрельное ранение в ногу, его прооперировали в больнице. По словам представителя полиции, в момент выстрела молодой человек стоял в группе людей на тротуаре.
Газета Die Welt предполагает, что нападение может быть связано с обострением взаимоотношений между враждующими турецкими группировками. По ее информации, стрельбе, вероятно, предшествовала стычка перед кафе-баром в районе Веддинг. Вечером воскресенья там произошел конфликт с участием нескольких десятков человек. Как минимум один получил серьезные ножевые ранения.
Ранее сообщалось, что массовая стрельба на карибском острове Сент-Винсент привела к гибели четырех человек.
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