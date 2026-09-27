Массовая стрельба на карибском острове привела к гибели четырех человек

27 сентября 2026, 02:44

St Vincent Times: Четыре человека погибли из-за массовой стрельбы на Сент-Винсенте

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

На карибском острове Сент-Винсент произошла массовая стрельба. Четыре человека погибли, еще столько же получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает газета St Vincent Times.