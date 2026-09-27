Массовая стрельба на карибском острове привела к гибели четырех человек
На карибском острове Сент-Винсент произошла массовая стрельба. Четыре человека погибли, еще столько же получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает газета St Vincent Times.
Трагедия случилась возле магазина в районе Грин-Хилл в ночь на субботу. По предварительным сведениям, к месту происшествия подъехал автомобиль, из которого неизвестные открыли огонь по находившейся рядом группе людей.
Среди погибших — трое мужчин и одна женщина. Четверых раненых доставили в больницу, информация об их состоянии в настоящий момент не уточняется. Правоохранители расследуют нападение и выясняют его мотив.
Отмечается, что по числу жертв этот инцидент стал вторым массовым расстрелом в истории Сент-Винсента и Гренадин. Более смертоносный случай произошел 19 июля 2023 года у Харбор-Клаб в Кингстауне: тогда погибли пять человек.
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