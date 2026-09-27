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Массовая стрельба на карибском острове привела к гибели четырех человек

St Vincent Times: Четыре человека погибли из-за массовой стрельбы на Сент-Винсенте
Фото: iStock/Vitalii Puzankov

На карибском острове Сент-Винсент произошла массовая стрельба. Четыре человека погибли, еще столько же получили огнестрельные ранения. Об этом сообщает газета St Vincent Times.



Трагедия случилась возле магазина в районе Грин-Хилл в ночь на субботу. По предварительным сведениям, к месту происшествия подъехал автомобиль, из которого неизвестные открыли огонь по находившейся рядом группе людей.

Среди погибших — трое мужчин и одна женщина. Четверых раненых доставили в больницу, информация об их состоянии в настоящий момент не уточняется. Правоохранители расследуют нападение и выясняют его мотив.

Отмечается, что по числу жертв этот инцидент стал вторым массовым расстрелом в истории Сент-Винсента и Гренадин. Более смертоносный случай произошел 19 июля 2023 года у Харбор-Клаб в Кингстауне: тогда погибли пять человек.

Мария Моисеева

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