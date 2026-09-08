Стрельба произошла на западе Москвы: в МВД назвали возможную причину
В западной части Москвы произошла ссора между двумя мужчинами, переросшая в стрельбу. По предварительным данным, причиной инцидента стала женщина. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
Ранее в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД РФ проинформировали агентство, что в ходе конфликта неизвестный, предположительно, произвел выстрел в оппонента из травматического пистолета. Пострадавшего доставили в больницу.
Собеседник СМИ уточнил, что, по предварительной версии, поводом для разногласий послужили личные отношения, связанные с представительницей женского пола. Он также добавил, что нападавший выстрелил в жертву несколько раз.
Перед этим массовая стрельба в США привела к трагедии. Подробности — в нашем материале.
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