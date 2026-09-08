Стрельба произошла на западе Москвы: в МВД назвали возможную причину

08 сентября 2026, 21:10

МВД: конфликт со стрельбой на западе Москвы мог произойти из-за женщины

Фото: istockphoto/Dzurag

В западной части Москвы произошла ссора между двумя мужчинами, переросшая в стрельбу. По предварительным данным, причиной инцидента стала женщина. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.