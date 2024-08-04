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Мужчина выстрелил в людей на самокатах в Москве

04 августа 2024, 22:54
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Москве мужчина выстрелил в группу людей на самокатах, предположительно, из пневматического оружия. Об этом столичная прокуратура написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел в Верхнем Михайловском переулке. Мужчина вступил в конфликт с группой людей на самокатах, после чего произвёл выстрел в их сторону.

Пресс-служба управления МВД России по городу Москве сообщила РИА Новости, что в результате стрельбы один из самокатчиков получил ранение. Ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте.



В настоящее время Симоновская межрайонная прокуратура проводит необходимые проверки и выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.

Полиция также занимается установлением причин инцидента, а также принимает меры к объявлению стрелка в розыск и задержанию его.

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#инцидент
Вооружённый мужчина обстрелял четырёх самокатчиков на юге Москвы
04 августа 2024, 19:50

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

Неизвестный мужчина открыл огонь по четырем самокатчикам на юге Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации телеграм-канала, прохожий разозлился из-за занятой дороги, после чего достал оружие и начал стрелять. В настоящее время уточняется был пистолет боевым или травматическим.

Двое самокатчиков получили ранения в спины. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Нападавшего разыскивают полицейские.

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#москва
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Мужчине повредили мозг во время операции в Москве
04 августа 2024, 19:43

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Во время пластической операции в московской клинике мужчине повредили мозг. Об этом сообщает портал Mash.
Уточняется, что 29-летний житель Ленинградской области прибыл в столицу для проведения пластической операции на лоб.

Во время хирургического вмешательства была совершена врачебная ошибка и задета оболочка мозга клиента. В настоящее время пострадавший направлен в реанимацию. Состояние мужчины врачи оценивают, как тяжелое, произошло кровоизлияние в мозг.
В произошедшем уже разбираются столичные следователи. По предварительным данным, операцию выполнял внештатный хирург.

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В Британии протестующие атаковали отель, где могут проживать мигранты
04 августа 2024, 19:07

Фото: iStock/Giuseppe Lombardo

В Великобритании протестующие в ходе массовых беспорядков атакуют здание отеля Holiday Inn Express в городе Ротерем, где, предположительно, размещаются мигранты. Об этом пишет издание Guardian.
Отмечается, что топла бросает в окна отеля различные предметы, в результате чего разбиты уже несколько стеклопакетов.

Несколько людей в масках закатили в здание горящий мусорный бак, а правоохранителей, преграждавших путь толпе, забросали разными предметами, такими так ветки и стулья.

По последним данным, как минимум один полицейский пострадал около этого отеля.

Протестные акции вспыхнули по всей стране. Жители недовольны наплывом нелегальных мигрантов.

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Пропавшую в Архангельской области двухлетнюю девочку нашли в болоте
Волонтеры обнаружили двухлетнюю девочку в болоте в Архангельской области
04 августа 2024, 18:56

Фото: iStock/Nastco

В Архангельской области волонтеры спасли двухлетнюю девочку, которая застряла в болоте. Об этом говорится в группе «Мирный официальный» в соцсети «ВКонтакте».
Напомним, 28 июля этого года Саша Яблокова из Плесецкого округа потерялась в поселке Белое Озеро. Специалисты и добровольцы на протяжении нескольких часов тщательно обыскивали окрестности поселка.

Члены поискового отряда «Лиза Алерт» в три часа ночи обнаружили испуганную и замерзшую Сашу, которая стояла посреди болота. В тот момент на улице было лишь 6 градусов.

Волонтеры утверждают, что девочка бесследно исчезла бы в трясине, если бы люди опоздали буквально на 10 минут. Специалистам удалось вытащить Сашу из болота. После этого ребенка отдали медикам.

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Крупный пожар в Ростовской области окрасил небо в чёрный цвет
МЧС: в Азове Ростовской области загорелся склад на пяти тыс квадратных метров
04 августа 2024, 18:41

Фото: iStock/abadonian

Сильный пожар вспыхнул в промзоне в городе Азов Ростовской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Отмечается, что на открытой территории загорелись мусор и покрышки. После этого огонь перебросился на здание склада. Общая площадь возгорания, по последним данным, составила пять тысяч квадратных метров.

По данным Telegram-канала «Это Ростов», огонь стремительно подбирается к резервуарам находящегося рядом нефтехранилища.

Клубы густого чёрного дыма заволокли всё небо над очагом возгорания. Их видно за десятки километров от места пожара.

На месте происшествия работают 90 специалистов МЧС, задействованы 27 единиц техники.

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Бастрыкин прокомментировал нападение на боксера Двали в Крыму
Бастрыкин поручил переквалифицировать дело об избиении боксера Двали
04 августа 2024, 17:24

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание изменить квалификацию преступления против чемпиона России по боксу Дмитрия Двали, который подвергся нападению в Феодосии, на покушение на убийство. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Уголовное дело, возбужденное в связи с нападением группы лиц на Двали, расследовалось по статье о хулиганстве. Накануне дело поставили на контроль в центральный аппарат ведомства.

В настоящее время продолжаются следственные ​действия по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали получил тяжелую травму глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. В воскресенье, 4 августа, крымская полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в избиении Двали.

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В Турции мотоциклист сбил двух россиянок
Yeni Alanya: в Аланье мотоциклист сбил двух россиянок
04 августа 2024, 16:07

Фото: iStock/Berkut_34

Мотоциклист сбил двух россиянок в турецком городе Аланья. О ДТП сообщила местная газета Yeni Alanya.
Авария произошла вечером 3 августа. Мотоциклист, следовавший на высокой скорости, сбил на пешеходном переходе мать и дочь с российским гражданством.

Отмечается, что женщина получила тяжёлые травмы.

По сообщениям местных жителей, мотоциклисты вечерами часто устраивают гонки с сильным превышением скорости в районе, где произошла авария.

Ранее сообщалось, что на базе отдыха «Тавуш» в Краснодарском крае произошёл несчастный случай: пятилетний ребёнок, убежав от родителей, упал в бассейн и утонул. Подробнее об этом инциденте читайте в материале «Радио 1».

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Пьяная российская следовательница насмерть сбила велосипедиста
В Мариинске 41-летняя пьяная следовательница насмерть сбила велосипедиста
04 августа 2024, 16:01

Фото: iStock/gorodenkoff

В городе Мариинске Кемеровской области 41-летняя пьяная следовательница насмерть сбила велосипедиста. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Накануне страшной трагедии россиянка отдыхала с друзьями. В какой-то момент компании перестало хватать алкоголя, и сотрудница СК села за руль машины и отправилась в ближайший магазин.

В результате женщина сбила мужчину, который ехал на велосипеде. Она не заметила его и протащила тело пострадавшего по обочине несколько метров.

По данным очевидцев, работница следственных органов пыталась скрыться с места преступления, но ее успели остановить. В крови виновницы аварии были обнаружили следы алкоголя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Пятилетний ребёнок утонул в бассейне на базе отдыха в Краснодарском крае
Пятилетний мальчик утонул в бассейне на базе «Тавуш» в Краснодарском крае
04 августа 2024, 15:54

Фото: iStock/ucpage

Пятилетний мальчик утонул в бассейне на базе «Тавуш» в Лабинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mаsh.
Отмечается, что семья с ребёнком из станицы Вознесенской приехала отдохнуть на базу. В субботу вечером ребёнок убежал от родителей, а позднее они нашли его тело в бассейне.

Администрация базы полностью отрицает свою вину в произошедшем.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который более 50 раз на протяжении нескольких лет насиловал собственную дочь. Первое износилование произошло, когда девочке было 11 лет.

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