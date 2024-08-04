Мужчина выстрелил в людей на самокатах в Москве

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В Москве мужчина выстрелил в группу людей на самокатах, предположительно, из пневматического оружия. Об этом столичная прокуратура написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел в Верхнем Михайловском переулке. Мужчина вступил в конфликт с группой людей на самокатах, после чего произвёл выстрел в их сторону.
Пресс-служба управления МВД России по городу Москве сообщила РИА Новости, что в результате стрельбы один из самокатчиков получил ранение. Ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте.
В настоящее время Симоновская межрайонная прокуратура проводит необходимые проверки и выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.
Полиция также занимается установлением причин инцидента, а также принимает меры к объявлению стрелка в розыск и задержанию его.
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Пресс-служба управления МВД России по городу Москве сообщила РИА Новости, что в результате стрельбы один из самокатчиков получил ранение. Ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте.
В настоящее время Симоновская межрайонная прокуратура проводит необходимые проверки и выясняет все причины и обстоятельства произошедшего.
Полиция также занимается установлением причин инцидента, а также принимает меры к объявлению стрелка в розыск и задержанию его.
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Анастасия Чинкова