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Неизвестный мужчина открыл огонь по людям на Тихорецком бульваре в столичном районе Люблино. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Уточняется, что в результате инцидента есть раненые. Согласно информации источника, стрельба началась во время драки мигрантов, в которой участвовали несколько десятков человек.
Отмечается, что после стрельбы все разбежались. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что массовая драка мигрантов на юге Москвы завершилась стрельбой, в результате которой как минимум один человек погиб. Звуки выстрелов прозвучали в Бирюлево. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что после стрельбы все разбежались. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что массовая драка мигрантов на юге Москвы завершилась стрельбой, в результате которой как минимум один человек погиб. Звуки выстрелов прозвучали в Бирюлево. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова