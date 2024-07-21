Во время массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии погибли три человека

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На вечеринке в американском городе Филадельфия, в которой участвовали не менее ста человек, неизвестные открыли стрельбу. Были убиты не менее трёх человек.
Инцидент произошёл около 2 часов ночи по местному времени (9:00 по Москве), передаёт местный филиал телеканала NBC News. Стрельба началась прямо в толпе. Один из пострадавших, 33-летний мужчина, был убит на месте. Полиция полагает, что он и был целью нападения — его застрелили в упор.
Ещё один гость вечеринки получил тяжёлые ранения и скончался в больнице. О третьей жертве пока подробностей не сообщают. Ещё семь человек получили ранения. Причины происшедшего не раскрываются. Правоохранители считают, что стрелявших могло быть несколько. На месте найден выброшенный пистолет и порядка 25-30 стреляных гильз.
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Александр Бойцов