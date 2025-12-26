Мужчина выстрелил в подростка на остановке в российском городе
В Энгельсе сотрудники полиции задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в нападении на 15-летнего подростка. Об этом сообщили в УМВД по Саратовской области.
Происшествие случилось на остановке общественного транспорта на улице Трудовой. По информации региональных СМИ, школьник, спеша на автобус, случайно задел мужчину. В ответ тот выстрелил в сторону мальчика из светошумового устройства, после чего нанес ему побои.
На следующий день пострадавшего госпитализировали. После начала проверки оперативники установили личность предполагаемого нападавшего.
Мужчину задержали, оружие изъяли. Возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.
