Мужчина выстрелил в подростка на остановке в российском городе

26 декабря 2025, 21:52

Мужчина выстрелил в подростка на остановке в Энгельсе под Саратовом

Фото: istockphoto/Chalabala

В Энгельсе сотрудники полиции задержали 40-летнего местного жителя, которого подозревают в нападении на 15-летнего подростка. Об этом сообщили в УМВД по Саратовской области.