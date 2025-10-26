В Екатеринбурге школьники жестоко избили старика на глазах у равнодушной толпы

26 октября 2025, 11:20

В Екатеринбурге подростки избили пенсионера после замечания о курении

Фото: Istock/rai

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту избиения пожилого мужчины группой подростков. Подробности сообщает «МК».