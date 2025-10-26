В Екатеринбурге школьники жестоко избили старика на глазах у равнодушной толпы
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту избиения пожилого мужчины группой подростков. Подробности сообщает «МК».
Конфликт произошёл на улице после того, как пенсионер сделал молодым людям замечание за курение в общественном месте. Школьники отреагировали на слова мужчины агрессией и начали его избивать.
Молодые люди хотели выглядеть «авторитетно» в глазах сверстников. Своё нападение они сняли на видео и затем опубликовали запись в интернете. Эта видеозапись помогла следователям в расследовании. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс из-за того, что всё происходило на глазах у прохожих.
Однако никто из очевидцев не вмешался в ситуацию и не оказал пенсионеру помощь. В настоящее время ролик удалили. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и устанавливают личность каждого участника инцидента.
