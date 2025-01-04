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В Москве мужчина выстрелил в живот беременной женщине. После этого он сам попытался свести счёты с жизнью.
О страшном происшествии рассказал телеграм-канал Baza. Инцидент произошёл на улице Тёплый стан сегодня, 4 января. 27-летний Михаил поссорился со своей беременной гражданской женой Дарьей. Потеряв контроль над собой, он выстрелил беременной женщине в живот. После этого он попытался покончить с собой.
Полицию и врачей вызвали соседи, услышавшие стрельбу. Сейчас 20-летнюю беременную девушку и её гражданского мужа везут в больницу. Нерождённый ребёнок, по предварительным данным, не пострадал. Мужчина, устроивший стрельбу, находится в состоянии клинической смерти.
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Александр Бойцов