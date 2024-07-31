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Мужчина «вытащил с того света» жителя Екатеринбурга и попал на видео

В Екатеринбурге мужчина откачал упавшего замертво прохожего, его сняли на видео
31 июля 2024, 14:57
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Житель Екатеринбурга откачал упавшего замертво в центре города прохожего и попал на видео. Об этом сообщает «Е1.ru».
На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина делает массаж сердца лежащему под металлическим забором человеку. По словам жителя Екатеринбурга по имени Рафаэль, он увидел опустившегося на колени человека, который после всем телом упал на асфальт.

Мужчина сразу же поспешил на помощь незнакомцу. Рафаэль отметил, что у пострадавшего слабо прощупывался пульс. Затем он начал делать массаж сердца прохожему.



Уточняется, что пострадавший еще дважды терял сознание, однако его удалось реанимировать, что продолжалось порядка 50 минут. Рафаэль также пожаловался на безразличие других жителей города, которые проходили мимо.

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У звезды «Бриллиантовой руки» обнаружили опухоль мозга
Mash: у 84-летней актрисы Светланы Светличной нашли опухоль в мозге
31 июля 2024, 15:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Медики обнаружили новообразование у 84-летней актрисы Светланы Светличной в лобной доли мозга. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, российская актриса театра и кино с 2017 года наблюдается в ПНД. Она практически потеряла память из-за болезни Альцгеймера. Сообщается, что у нее проблемы с речью и мышлением.

Светлана постоянно находится под присмотром врачей, она не может двигаться без посторонней помощи. Бывало, что женщина впадала в ярость и кусала медсестру. Когнитивные расстройства звезды могут быть связаны с опухолью в голове, однако делать операцию в её возрасте опасно. До этого у нее нашли небольшие опухоли у в нижней части черепа.

Сейчас у актрисы взяли материал на биопсию, результаты которой в ближайшее время покажут характер новообразований.

Светлана Афанасьевна Светлиичная — советская и российская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР. Родилась 15 мая 1940 года в городе Ленинакане. Самой популярной ролью актрисы стал образ коварной соблазнительницы-блондинки в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Известна также по главной роли в фильме «Стряпуха».

В России научились определять рак мозга на ранней стадии по анализу крови. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#рак
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В подмосковном швейном цехе нашли нелегальных мигрантов
31 июля 2024, 15:44

Фото: iStock/Nicola Severino

Четырёх нелегальных мигрантов из Средней Азии выявили полицейские в Московской области, нелегалы работали в цехе по пошиву спортивной одежды в рабочем посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Цех располагался в техническом помещении. Там к деятельности по пошиву одежды было привлечено четверо иностранных граждан из республик Средней Азии, которые нарушили режим временного пребывания в России», — говорится в сообщении.
На нелегалов составили протоколы по административным статьям «Несоблюдение иностранным поданным правил въезда на территорию России или режима проживания» и «Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ» и по решению суда выдворили за пределы страны.

Сейчас полиция разыскивает организаторов нелегальной миграции.

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В анусе пациента московской клиники нашли неизвестные препараты

Часть жителей Крыма осталась без воды из-за порывов на сетях

Мужчина «вытащил с того света» жителя Екатеринбурга и попал на видео
#одинцовский городской округ
#мигранты
#полиция
#мвд московской области
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В анусе пациента московской клиники нашли неизвестные препараты
Врачи московской клиники нашли в прямой кишке пациента неизвестные препараты
31 июля 2024, 15:39

Фото: iStock/gorodenkoff

Неизвестные препараты в прямой кишке пациента обнаружили медики одной из столичных клиник. Об этом сообщает телеканал 360.ru.
Уточняется, что 73-летний мужчина проходил медицинское обследование для проведения операции. Согласно информации источника, врачи готовились приступить к началу операции, как вдруг из пациента вывалился пакет с неизвестными таблетками.

По предварительным данным, речь может идти о наркотиках. Вещества отправлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что 40-летнему жителю столицы разорвало задний проход после того, как он засунул туда газовый баллончик. Инцидент произошел в районе Отрадное. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Часть жителей Крыма осталась без воды из-за порывов на сетях
Жители Джанкоя в Крыму остались без воды из-за порывов на сетях
31 июля 2024, 15:28

Фото: iStock/Rafa Jodar

Жители Джанкоя в Крыму остались без воды, на сетях водоснабжения произошло 13 порывов. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Ивин.
«По информации Джанкойского филиала ГУП РК "Вода Крыма", сегодня на территории города произошло 13 порывов сетей водоснабжения», — написал Ивин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что специалисты занимаются ремонтом в усиленном режиме, и пообещал, что подача воды будет восстановлена до конца текущего дня.

31 июля также прекратилась подача холодной воды в 24 многоквартирных дома, в детский сад, школу и амбулаторию в посёлке Смирновка городского округа Солнечногорск из-за аварии на водопроводной сети, починить трубу и снова пустить воду планируется к пяти вечера.

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В Харьковской области фиксируют массовые поджоги машин украинских военных
Порядка 40 машин украинских военных сожгли в Харькове и области
31 июля 2024, 14:50

Фото: iStock/MukundaDe

В Харькове и области сожгли уже порядка 40 автомобилей украинских военных. Об этом глава местной областной администрации Олег Синегубов сообщил в эфире единого украинского новостного телемарафона.
При этом чиновник не назвал срок, за который произошли эти поджоги.

Ранее ряд украинских СМИ сообщил о растущем числе поджогов автомобилей военных, которые граждане принимают за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились фотографии автомобилей граждан Украины, которые наклеивают наклейки с надписью «Не ТЦК» (территориальный центр комплектования, военкомат на Украине).

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#харьковская область
#военные
#военком
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Четырехлетней девочке в Burger King подали забрызганный кровью бургер
В США четырехлетней девочке продали бургер, забрызганный кровью
31 июля 2024, 14:43

Фото: iStock/Max Zafiro

В США четырехлетней девочке продали бургер, забрызганный кровью. Об этом пишет WHN9.
Тиффани Флойд, жительница Нью-Йорка, вместе со своей четырёхлетней дочерью путешествовали на автомобиле. Они решили остановиться недалеко от города Буффало, чтобы поесть в ресторане быстрого питания Burger King. Флойд заказала еду на вынос. Вскоре её дочь начала есть бургер, но ей не понравилось, что на нём были капли кетчупа. Женщина взглянула и поняла, что это была чья-то кровь.

После случившегося она обратилась в министерство здравоохранения с жалобой на то, что ей продали бургер, который был забрызган кровью. Сотрудники министерства, отвечающие за контроль над соблюдением санитарных норм в заведениях общественного питания, связались с рестораном. Менеджер объяснил им, что один из работников, находясь в перчатках, прищемил палец дверцей микроволновки и не заметил, что у него началось кровотечение.

После этого инцидента ресторан связался с женщиной, чтобы извиниться, и опубликовал пресс-релиз, в котором подробно описывались обстоятельства произошедшего. Однако женщина осталась недовольна реакцией ресторана. Она заявила, что её дочь была травмирована этим событием и с тех пор почти ничего не ест.

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#кровь
#женщина
#контроль
#сотрудники
#ресторан
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В Британии более 50 полицейских пострадали в беспорядках после убийства детей
Полиция Британии: более 50 полицейских пострадали в столкновениях в Саутпорте
31 июля 2024, 14:35

Фото: iStock/Fedorovekb

Более 50 полицейских пострадали при подавлении беспорядков, которые возникли после убийства детей во время урока танцев в Саутпорте. Об этом заявил председатель Федерации полиции Мерсисайда Крис Мак-Глэйд в эфире телеканала Sky News.
Согласно предварительной информации, серьезные травмы получили восемь правоохранителей. У них диагностировали переломы, рваные раны и сотрясение мозга. Также пострадали три служебные собаки.

На сегодняшний день минимум двадцать семь пострадавших находится в медицинском учреждении. Еще двенадцать человек получили помощь на месте происшествия.

Напомним, 29 июля семнадцатилетний подросток зарезал трех детей в танцевальной студии — девочек в возрасте от 6 до 9 лет. Возмущенные жители устроили акцию протеста возле местной мечети из-за слухов о том, что преступник является мусульманином, но в полиции это опровергли.

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#собаки
#подросток
#дети
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#человек
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#митинг
#убийство
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Генпрокурор Краснов: теракты в «Крокусе» и Дагестане произошли из-за просчётов власти
Краснов: теракты в «Крокусе» и Дагестане случились из-за просчётов власти
31 июля 2024, 14:30

Фото: Фотобанк Московской области

Теракты в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье и в двух городах Дагестана произошли, в частности, из-за просчётов властей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил генпрокурор Игорь Краснов.
Он подчеркнул, что теракты показали потребность в ином уровне поверок и реагирования в сфере противодействия терроризму.

Краснов добавил, что произошедшие теракты бросили вызов всему обществу и правоохранительной системе России.

Теракт в концертном зале в Красногорске произошёл 22 марта этого года. Террористы ворвались в здание, открыли стрельбу, подожгли зал и заблокировали в здании людей.

Террористический акт в Дербенте случился 23 июня. Тогда террористы ворвались в синагогу и храм. Одновременно с этим произошло нападение на полицейских в Махачкале.

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#теракт
#генпрокуратура
#россия
#крокус сити холл
#дагестан
#власть
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«Ты хочешь, чтобы я тебе по харе надавала?»: в Приморье дети жалуются на угрозы в лагере
В Приморье дети пожаловались на угрозы в летнем лагере
31 июля 2024, 13:53

Фото: iStock/SB Arts Media

В Приморском крае дети пожаловались на угрозы в незаконном летнем лагере на острове Аскольд. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.
Отмечается, что на остове запрещено открывать учреждения для летнего отдыха, однако, нарушив все возможные правила и требования, там разместили детский летний лагерь «Аскольд и Дир».

Дети начали жаловаться на условия пребывания практически сразу. До острова их везли на катере без защитных жилетов, комнаты постояльцы мыли сами, горячей воды нет, а один из домиков вообще утонул во время дождя.

Одна из девочек пожаловалась, что её заставили мыть туалеты. При попытке отказаться её начали угрожать тем, что «надают по харе». Родители сразу же арендовали катер и забрали ребёнка из лагеря.

После всех этих инцидентов в учреждении будет проведена проверка. На место уже выехали сотрудники Прокуратуры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

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#приморский край
#лагерь
#дети
#проверка
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#уголовное
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