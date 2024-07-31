Мужчина «вытащил с того света» жителя Екатеринбурга и попал на видео

Фото: iStock/Motortion
Житель Екатеринбурга откачал упавшего замертво в центре города прохожего и попал на видео. Об этом сообщает «Е1.ru».
На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина делает массаж сердца лежащему под металлическим забором человеку. По словам жителя Екатеринбурга по имени Рафаэль, он увидел опустившегося на колени человека, который после всем телом упал на асфальт.
Мужчина сразу же поспешил на помощь незнакомцу. Рафаэль отметил, что у пострадавшего слабо прощупывался пульс. Затем он начал делать массаж сердца прохожему.
Уточняется, что пострадавший еще дважды терял сознание, однако его удалось реанимировать, что продолжалось порядка 50 минут. Рафаэль также пожаловался на безразличие других жителей города, которые проходили мимо.
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Мужчина сразу же поспешил на помощь незнакомцу. Рафаэль отметил, что у пострадавшего слабо прощупывался пульс. Затем он начал делать массаж сердца прохожему.
Уточняется, что пострадавший еще дважды терял сознание, однако его удалось реанимировать, что продолжалось порядка 50 минут. Рафаэль также пожаловался на безразличие других жителей города, которые проходили мимо.
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Екатерина Коршунова