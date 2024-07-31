В Британии более 50 полицейских пострадали в беспорядках после убийства детей

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Более 50 полицейских пострадали при подавлении беспорядков, которые возникли после убийства детей во время урока танцев в Саутпорте. Об этом заявил председатель Федерации полиции Мерсисайда Крис Мак-Глэйд в эфире телеканала Sky News.
Согласно предварительной информации, серьезные травмы получили восемь правоохранителей. У них диагностировали переломы, рваные раны и сотрясение мозга. Также пострадали три служебные собаки.
На сегодняшний день минимум двадцать семь пострадавших находится в медицинском учреждении. Еще двенадцать человек получили помощь на месте происшествия.
Напомним, 29 июля семнадцатилетний подросток зарезал трех детей в танцевальной студии — девочек в возрасте от 6 до 9 лет. Возмущенные жители устроили акцию протеста возле местной мечети из-за слухов о том, что преступник является мусульманином, но в полиции это опровергли.
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На сегодняшний день минимум двадцать семь пострадавших находится в медицинском учреждении. Еще двенадцать человек получили помощь на месте происшествия.
Напомним, 29 июля семнадцатилетний подросток зарезал трех детей в танцевальной студии — девочек в возрасте от 6 до 9 лет. Возмущенные жители устроили акцию протеста возле местной мечети из-за слухов о том, что преступник является мусульманином, но в полиции это опровергли.
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Екатерина Коршунова