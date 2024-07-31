В Великобритании женщина очнулась после констатации смерти мозга

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В Великобритании 32-летняя женщина очнулась после того, как врачи констатировали у нее смерть головного мозга. Об этом пишет My London.
Согласно сообщению, Эмма Прайс попыталась совершить суицид, после чего её мозг повредился. У нее произошел инсульт, после чего её ввели в искусственную кому.
Однако через какое-то время врачи констатировали, что женщина больше не придёт в сознание. Родственники начали готовиться к похоронам, однако пациентка неожиданно открыла глаза и даже смогла продержаться полчаса без искусственной вентиляции легких.
Сейчас Прайс может лишь использовать мимику и немного двигать головой.
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Однако через какое-то время врачи констатировали, что женщина больше не придёт в сознание. Родственники начали готовиться к похоронам, однако пациентка неожиданно открыла глаза и даже смогла продержаться полчаса без искусственной вентиляции легких.
Сейчас Прайс может лишь использовать мимику и немного двигать головой.
«Мы знаем, что нашу старую Эмму не вернуть, но с нетерпением ждем встречи с новой Эммой дома», — рассказала мать Эммы, отметив, что ее дочь – настоящий боец.
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Элина Позднякова