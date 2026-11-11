Мужчина вызвал полицейских вместо такси, чтобы не идти пешком
Житель Поспелихинского района Алтайского края соврал полиции ради того, чтобы его довезли до дома. Об этом сообщает пресс-служба управления по обеспечению деятельности мировых судей региона.
Мужчина обратился в правоохранительные органы, когда шел по дороге между селами Курья и Краснознаменка. Он заявил, что неизвестные избили его и отобрали банковскую карту. Прибывшие на место полицейские выяснили, что на звонившего никто не нападал.
Гражданин признался, что вызов был ложным. Он объяснил, что устал идти и хотел, чтобы его довезли до дома.
В отношении россиянина составили протокол о заведомо ложном вызове полиции. За поездку все же пришлось заплатить: суд назначил ему штраф в размере одной тысячи рублей.
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