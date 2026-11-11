Мужчина вызвал полицейских вместо такси, чтобы не идти пешком

11 ноября 2026, 21:02

На Алтае россиянин наврал полицейским, чтобы не идти пешком

Фото: istockphoto/Chalabala

Житель Поспелихинского района Алтайского края соврал полиции ради того, чтобы его довезли до дома. Об этом сообщает пресс-служба управления по обеспечению деятельности мировых судей региона.