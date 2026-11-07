В Подмосковье таксист предлагал пассажирке наркотики и близость втроём
В Подмосковье таксист предлагал пассажирке наркотики и близость втроём, а в конце поездки поставил ультиматум. Об этом сообщает издание «Ридус».
Инцидент произошёл в феврале прошлого года, но девушка рассказала о нём только сейчас. Она прилетела в Подмосковье и долго ждала такси, когда рядом остановился незнакомец на автомобиле и предложил подвезти — гражданка согласилась.
По пути водитель начал обсуждать наркотики и рассказывать об ощущениях под запрещёнными веществами. Затем он начал предлагать ей употребить наркотические средства и поехать к ней или к её приятельнице ради близости втроём.
Пассажирка отказалась и попросила подругу следить за её геолокацией. В конце поездки таксист поставил ей ультиматум: либо перевести на счёт 500 рублей, либо «сделать ему приятно». Изначально он был готов бесплатно подвезти девушку. После произошедшего потерпевшая призвала всех никогда не садиться в машины незнакомцев.
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