В Воронеже таксист решил «перевоспитать» клиентку за отмену заказа
21-летняя Анастасия (имя изменено) из Воронежа рассказала о конфликте с водителем такси, который произошёл утром 3 ноября. Об этом пишет ИА «Регнум».
Девушка вызвала машину, чтобы доехать до учёбы, однако по пути увидела в другом сервисе более выгодную цену, отменила текущий заказ и оформила новый. Когда она вышла из подъезда, её уже поджидал первый водитель, обидевшийся на отмену.
По словам студентки, мужчина вёл себя агрессивно, кричал и в грубой форме отчитывал её за выбор другого таксиста. Он потребовал компенсацию за потраченное время и бензин, настаивая на переводе денег на карту. Анастасия пыталась объяснить, что при поздней отмене система сама списала бы штраф, однако удержаний не последовало, а значит, обязательств перед водителем у неё нет. Часть конфликта девушка сняла на видео.
Чтобы прекратить скандал, Анастасия позвонила молодому человеку. Тот поговорил с таксистом и перевёл ему 100 рублей — символическую компенсацию, после чего водитель оставил девушку в покое. Сама Анастасия считает, что делать этого не следовало, но продолжать конфликт не хотела.
«Я не понимаю, за что водитель так со мной разговаривал и почему решил вот так меня «проучить», почему ему захотелось как-то меня воспитывать, совершенно незнакомого человека. Видимо, хотел реализовать какие-то личные амбиции», — сказала собеседница.Водитель Денис в беседе с ИА «Регнум» заявил, что не видит в своём поступке ничего плохого. По его словам, он лишь хотел «перевоспитать» пассажирку и объяснить ей ошибку: клиенты не должны заказывать несколько машин одновременно и отменять заказы по своему усмотрению.
«Я в такси работаю очень давно, и в Воронеже жители очень сильно разбалованы, только о себе думают. <…> Если на каждый заказ ездить впустую, пока они там будут играться, простите, это уже будет не работа», — заявил мужчина.
Он также отметил, что не боится жалоб, поскольку поездки с Анастасией у него не было. После инцидента девушка обратилась в службу поддержки сервиса «Яндекс.Go» и подала официальную жалобу на действия водителя. В ответ компания прислала ей промокод на 300 рублей.