В Воронеже таксист решил «перевоспитать» клиентку за отмену заказа

04 ноября 2026, 15:32

Воронежский таксист решил «перевоспитать» клиентку после отмены заказа

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

21-летняя Анастасия (имя изменено) из Воронежа рассказала о конфликте с водителем такси, который произошёл утром 3 ноября. Об этом пишет ИА «Регнум».





Девушка вызвала машину, чтобы доехать до учёбы, однако по пути увидела в другом сервисе более выгодную цену, отменила текущий заказ и оформила новый. Когда она вышла из подъезда, её уже поджидал первый водитель, обидевшийся на отмену.



По словам студентки, мужчина вёл себя агрессивно, кричал и в грубой форме отчитывал её за выбор другого таксиста. Он потребовал компенсацию за потраченное время и бензин, настаивая на переводе денег на карту. Анастасия пыталась объяснить, что при поздней отмене система сама списала бы штраф, однако удержаний не последовало, а значит, обязательств перед водителем у неё нет. Часть конфликта девушка сняла на видео.



Чтобы прекратить скандал, Анастасия позвонила молодому человеку. Тот поговорил с таксистом и перевёл ему 100 рублей — символическую компенсацию, после чего водитель оставил девушку в покое. Сама Анастасия считает, что делать этого не следовало, но продолжать конфликт не хотела.





«Я не понимаю, за что водитель так со мной разговаривал и почему решил вот так меня «проучить», почему ему захотелось как-то меня воспитывать, совершенно незнакомого человека. Видимо, хотел реализовать какие-то личные амбиции», — сказала собеседница.

«Я в такси работаю очень давно, и в Воронеже жители очень сильно разбалованы, только о себе думают. <…> Если на каждый заказ ездить впустую, пока они там будут играться, простите, это уже будет не работа», — заявил мужчина.