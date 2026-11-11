Под Петербургом таксист тараном остановил неуправляемое авто и спас трёх человек

11 ноября 2026, 10:55

Под Петербургом таксист спас трёх человек от столкновения с занесённой иномаркой

Фото: Istock/z1b

Под Петербургом таксист спас от гибели двух водителей и полицейского, которые оформляли другое ДТП на трассе. Об этом сообщает РЕН ТВ.