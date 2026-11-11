Под Петербургом таксист тараном остановил неуправляемое авто и спас трёх человек
Под Петербургом таксист спас от гибели двух водителей и полицейского, которые оформляли другое ДТП на трассе. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл на внешней стороне КАД. Водитель фуры въехал в легковушку. Двое мужчин и сотрудник ДПС стояли между автомобилями и оформляли аварию. Рядом двигался поток машин. В какой-то момент водитель Geely Coolray начал резко перестраиваться между рядами, и его транспортное средство занесло.
Неуправляемый кроссовер понёсся в сторону водителей и полицейского. Таксист, который ехал рядом, вовремя среагировал. Он направил свою машину в иномарку и снёс её. Столкновение произошло в последний момент, и трагедия не случилась. Благодаря действиям таксиста трое людей остались живы.
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