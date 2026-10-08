Мужчина вызвал скорую помощь в ресторан, чтобы не платить за ужин

08 октября 2026, 19:08

В США посетитель ресторана вызвал скорую помощь, чтобы не оплачивать счет за еду

Фото: iStock/Motortion

В США мужчина сделал вид, что ему плохо, чтобы не платить за ужин. Об этом сообщает издание People.