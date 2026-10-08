Мужчина вызвал скорую помощь в ресторан, чтобы не платить за ужин
В США мужчина сделал вид, что ему плохо, чтобы не платить за ужин. Об этом сообщает издание People.
В штате Джорджия Абдул Хаким Рашид был задержан полицией. Согласно информации правоохранительных органов, он инсценировал медицинскую чрезвычайную ситуацию и вызвал скорую помощь, чтобы избежать оплаты счета за ужин.
Происшествие случилось в ресторане сети Red Lobster. В соответствии с материалами дела, Рашид обманным путем злоупотребил службой экстренной помощи.
Сумма неоплаченного счета составляла 63,77 доллара. На текущий момент мужчина находится под арестом, но может быть освобожден под залог в размере 3000 долларов на время следствия.
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