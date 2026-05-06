Хабаровчанин избил битой сожительницу, сестру которой пытался поджечь
В Хабаровске мужчина избил битой сожительницу, сестру которой ранее пытался поджечь. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Конфликт произошёл в Кировском районе. Во время ссоры 39-летний бойфренд нанёс женщине удар спортивной битой, после этого пострадавшая обратилась в полицию. Врачи зафиксировали у неё лёгкие травмы.
Выяснилось, что это не первый эпизод домашнего насилия: ранее этот же мужчина облил горючей жидкостью родственницу своей девушки и угрожал поджечь её с помощью зажигалки. Правоохранители задержали злоумышленника, чтобы выяснить все детали случившегося и дать оценку его поведению, за которым последует соответствующее наказание.
Ранее «Радио 1» передавало, что под Воронежем 13-летний мальчик получил травму из-за петарды, которую нашёл на детской площадке.
Читайте также: