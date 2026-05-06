Суд утвердил лишение родительских прав россиянки, бросившей младенца в туалете аэропорта Турции

06 мая 2026, 05:40

Кассация утвердила лишение родительских прав молодой мамы, бросившей ребенка в Турции

Фото: iStock/ANNA SUNGATULINA

Первый кассационный суд общей юрисдикции утвердил лишение родительских прав матери, которая оставила новорождённого ребёнка в аэропорту турецкой Антальи. Об этом пишет РИА Новости.





Напомним, что инцидент случился в октябре 2024 года. 18-летняя Екатерина Бурнашкина, проживающая в подмосковном городе Электросталь, родила девочку прямо в туалетной кабине аэропорта Турции и оставила младенца в унитазе. Ребёнка спасли благодаря уборщице. Девушка собиралась улететь в Москву, но её задержали вместе с её матерью.



В феврале 2025 года суд приговорил Бурнашкину к 15 годам тюрьмы, однако в июле апелляционный суд освободил её из-под стражи. В сентябре того же года суд лишил россиянку родительских прав. Московский областной суд в ноябре отклонил апелляционную жалобу, признав решение законным. Защита обжаловала это решение в кассации.





«Судебное решение о лишении родительских прав и взыскании алиментов оставлено без изменения», — подчеркнули в пресс-службе кассационного суда в Саратове.