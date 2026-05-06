Оксана Самойлова улетела с дочками в Южную Корею и показала яркие образы из Сеула
Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова поделилась новыми снимками из Сеула. Об этом сообщает Super.ru со ссылкой на соцсети знаменитости.
Напомним, что разведённая с рэпером Джиганом Самойлова недавно отметила вместе с бывшим мужем день рождения их младшей дочери Майи, которой исполнилось девять лет. Родители сводили детей в парк развлечений, а затем отправились в ресторан, где официанты вынесли имениннице пирожные со свечками.
На майские каникулы родители разъехались с детьми в разные уголки мира. Оксана взяла с собой дочерей Ари и Майю. Блогер заинтриговала поклонников, не став говорить напрямую, куда отправилась с девочками. Она заявила, что место путешествия можно угадать по свежим публикациям. Действительно, подписчики быстро поняли — звезда отдыхает в Южной Корее.
Во вчерашнем посте она поделилась видео с американских горок. По клипу можно понять, что Самойлова испытывала смешанные эмоции, согласившись на подобное развлечение — в равной мере боится и «ловит» адреналин, в то время как сидящая рядом дочка весело смеялась.
Блогер также поделилась фотографиями, которые она сделала в Сеуле. Кадры опубликовали в материале Super.ru. Оксана предстала в нескольких образах: сначала вышла на улицу в длинном худи с голыми ногами, затем примерила традиционный корейский костюм, а под конец собрала эпатажный лук с обувью в виде пачек снеков.
