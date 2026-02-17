Мужчина ворвался с пистолетом в ювелирный магазин российского города
В Новосибирске мужчина, угрожая пистолетом, ограбил ювелирный магазин. Об этом сообщает «Лента.ру».
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Запись с камер наблюдения показывает, как злоумышленник в черной одежде и маске заходит в салон, достает оружие и, приставив его к сотруднице, требует открыть витрины с украшениями. Женщина выполняет требования, после чего нападавший быстро складывает драгоценности в пластиковый пакет и скрывается.
Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали. Как выяснилось, фигурант находился в федеральном розыске за схожие преступления в соседнем регионе.
Суд отправил его под стражу.
