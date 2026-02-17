Мужчина ворвался с пистолетом в ювелирный магазин российского города

17 февраля 2026, 12:09

Мужчина ворвался с пистолетом в ювелирный магазин Новосибирска

Фото: istockphoto/Savusia Konstantin

В Новосибирске мужчина, угрожая пистолетом, ограбил ювелирный магазин. Об этом сообщает «Лента.ру».