Мужчина ворвался в храм Сергия Радонежского в Зеленограде и разбил чудотворную икону

Фото: iStock/Fedorovekb
Пьяный уроженец Удмуртии ворвался в храм Преподобного Сергия Радонежского в Зеленограде и устроил там дебош, разбив чудотворную икону. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, 37-летний электрик зашел в храм на Панфиловском проспекте и устроил там дебош. Он разбил икону Божьей Матери «Неупиваемая чаша», которую с 1878 года почитают в РПЦ как чудотворную.
Он также порассуждал с женщиной из церковной лавки на тему существования Бога, уверяя, что его нет. После чего на место прибыли полицейские и задержали пьяного дебошира.
Читайте также:
В Подмосковье задержали мужчину, устроившего дебош в кафе
Экс-футболист «Спартака» устроил пьяный дебош в столичном кафе
«Упади на колени»: Кушанашвили прокомментировал пьяный дебош Кологривого
Элина Позднякова