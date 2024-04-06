В Подмосковье задержали мужчину, устроившего дебош в кафе

Фото: пресс-служба Росгвардии МО
Полиция начала проверку из-за беспорядков в одном из кафе в Подмосковье, сообщили в пресс-служба областного ГУ МВД.
По информации от управления, 6 апреля в дежурную часть Люберецкого округа поступило сообщение о том, что посетитель кафе в поселке Октябрьский совершает хулиганские действия.
По предварительным данным, мужчина вступил в словесный конфликт с менеджером, после чего начал вести себя агрессивно и нанес ущерб имуществу заведения.
Полицейские задержали нарушителя, который оказался жителем Балашихи. Его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
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По предварительным данным, мужчина вступил в словесный конфликт с менеджером, после чего начал вести себя агрессивно и нанес ущерб имуществу заведения.
Полицейские задержали нарушителя, который оказался жителем Балашихи. Его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
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Артем Кузьмин