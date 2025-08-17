Достижения.рф

В Дагестане произошел взрыв – есть пострадавшие

В Дагестане при взрыве газа в коттедже пострадали две женщины
Фото: iStock/blinow61

В Дагестане произошел взрыв бытового газа в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.



Инцидент произошел вечером 16 августа в коттеджном поселке Зеленоморск Карабудахкентского района. На адрес выезжала бригада из 17 человек и семи единиц техники.

Отмечается, что от хлопка газовоздушной смеси пострадали две женщины. Они получили ожоги второй-третьей степени.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, разрушений нет.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в одном из подъездов жилого дома в районе Нагатинский Затон на юге Москвы.

Лидия Пономарева

