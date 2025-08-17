В Дагестане произошел взрыв – есть пострадавшие

17 августа 2025, 14:20

В Дагестане при взрыве газа в коттедже пострадали две женщины

Фото: iStock/blinow61

В Дагестане произошел взрыв бытового газа в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.