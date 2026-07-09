В российском ЖК плитка откололась от стены в подъезде и рухнула на ребёнка
В Перми в подъезде жилого дома обрушилась плитка и травмировала ребенка. Об этом информирует Telegram-канал Ural Mash.
Керамогранит откололся от стены в ЖК и упал на девочку, которая стояла рядом. Прибывшие медики осмотрели пострадавшую и диагностировали у неё ушибы. Ребёнку оказали необходимую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
В управляющей компании по факту произошедшего заявили, что не знают причины обрушения, но пообещали разобраться в ситуации и оперативно сделать ремонт в подъезде. Кроме того, в УК отметили, что проведут дополнительный осмотр всех общественных зон дома, чтобы исключить подобные случаи в будущем.
Ранее сообщалось о шокирующем происшествии в Новой Москве. Там на пешеходном переходе автомобиль сбил ребёнка.
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