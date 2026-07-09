Бывший полицейский убил трех родственников супруги во время раздела имущества

09 июля 2026, 10:41

Житель Таганрога убил родственников жены во время бракоразводного процесса

Фото: iStock/Fedorovekb

В Таганроге расследуется жестокое тройное убийство, совершённое бывшим сотрудником полиции. Об этом пишет РЕН ТВ.