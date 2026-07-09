Бывший полицейский убил трех родственников супруги во время раздела имущества
В Таганроге расследуется жестокое тройное убийство, совершённое бывшим сотрудником полиции. Об этом пишет РЕН ТВ.
Преступление произошло на фоне имущественного спора, который обострился в ходе развода. Экс-полицейский убил трёх родственников бывшей супруги. Сначала он нанёс ножевые ранения её отцу, а затем, когда на шум прибежали мать и бабушка, застрелил их из ружья «Сайга».
Вскоре после преступления убийца скрылся с места трагедии на автомобиле, в котором, по некоторым данным, находился его отец. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.
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