Мужчина ворвался в школу и схватил подростка за горло в Самаре
В Самаре отец одного из учеников ворвался в школу и напал на обидчика сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».
На опубликованных изданием кадрах видно, как мужчина хватает подростка за горло, выкручивает ему руки и угрожает расправой. Учителя попытались остановить неадеквата.
Позже появилась дополнительная информация о произошедшем. Выяснилось, что конфликт произошёл из-за ссоры двух школьников, отец одного из которых решил разобраться с ситуацией.
Правоохранительные органы начали проверку по факту произошедшего.
Ранее подобный инцидент произошёл в Красноярске. Там мужчина пришёл заступаться за сына и избил стулом двух школьников. Свой поступок он объяснил начавшимися у ребёнка паническими атаками из-за буллинга.
