Мужчина ворвался в школу и схватил подростка за горло в Самаре

25 сентября 2025, 14:03

Мужчина ворвался в школу и напал на обидчика сына в Самаре

Фото: iStock/Backiris

В Самаре отец одного из учеников ворвался в школу и напал на обидчика сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».