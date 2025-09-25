Жители Пензенской области раскопали могилу своего знакомого ради 10 тысяч рублей
В Пензенской области возбудили уголовное дело после того, как трое местных жителей попытались раскопать могилу, чтобы убедиться, что там действительно похоронен их знакомый. Об этом сообщили в региональном МВД, передаёт РЕН ТВ.
По сведениям полиции, инцидент произошел после застолья. Компания решила проверить захоронение, а инициатором выступила девушка, которая пообещала каждому участнику по 10 тысяч рублей. Молодые люди купили лопаты и начали копать, но вскоре устали и решили вернуться к делу утром.
Однако реализовать задуманное они не успели – всех троих задержали. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Максимальное наказание по ней составляет до пяти лет лишения свободы.
Читайте также: