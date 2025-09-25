Жители Пензенской области раскопали могилу своего знакомого ради 10 тысяч рублей

25 сентября 2025, 13:49

Фото: iStock/David_Bokuchava

В Пензенской области возбудили уголовное дело после того, как трое местных жителей попытались раскопать могилу, чтобы убедиться, что там действительно похоронен их знакомый. Об этом сообщили в региональном МВД, передаёт РЕН ТВ.