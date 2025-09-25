В Тюмени неизвестная жестоко избила пенсионерку
В Тюмени женщина избила пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал «Тюмень с огоньком».
Отмечается, что инцидент произошёл 21 сентября. 30-летняя местная жительница напала на бабушку, нанеся ей серьёзные травмы. Всё произошло во дворе, где незнакомка спросила у пожилой женщины, не видела ли она её кошку. Получив отрицательный ответ, тюменка начала избивать пенсионерку, ударив её кулаком по лицу.
Бабушку со сломанным носом и рваными ранами глаз доставили в больницу, где ей наложили два шва.
Спустя 20 минут после произошедшего нападавшая вернулась на место происшествия, где её задержали полицейские. После допроса её отпустили.
В правоохранительных органах подтвердили факт инцидента. По заявлению пострадавшей начали проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
