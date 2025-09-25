В теле покойника из российского морга нашли вшитые куклы вуду
В Советском районном суде Владивостока начался процесс над сотрудниками местного морга, которые обвиняются в надругательстве над телом умершего группой лиц по предварительному сговору. Как сообщает «Комсомольская правда», подсудимым вменяют проведение магического ритуала с использованием кукол вуду.
Следствие установило, что работница Татьяна принесла в морг пакет с восковыми фигурками, пронизанными иглами и обмотанными нитями и пластинками с иероглифами. Её коллега Алексей вшил этот пакет в тело покойного при подготовке к бальзамированию. Заказчика обряда пока не удалось установить.
Сама Татьяна в интервью журналистам заявила, что сотрудники городского бюро судмедэкспертизы, проработавшие там долгие годы, не занимаются подобной «ерундой». По ее словам, их якобы использовал незнакомец, который завоевал их доверие, а подробности дела она отказалась раскрывать. Адвокат обвиняемых надеется на наказание в виде штрафа.
Скандал вспыхнул 19 сентября, когда во время подготовки тела к бальзамированию в нём обнаружили зашитые восковые фигурки. Криминалист Михаил Игнатов объяснил, что «колдуны» и «ведьмы» зачастую зарабатывают на таких обрядах, обещая «проклятия на смерть». Верящие в магию уверены, что человек, чьи фотографии оставлены рядом с покойным, вскоре тоже заболеет и умрет.
Расследование дела продолжается.
