В теле покойника из российского морга нашли вшитые куклы вуду

25 сентября 2025, 13:19

Сотрудница морга Владивостока уверяет, что их использовали вслепую с куклами вуду

Фото: iStock/tiero

В Советском районном суде Владивостока начался процесс над сотрудниками местного морга, которые обвиняются в надругательстве над телом умершего группой лиц по предварительному сговору. Как сообщает «Комсомольская правда», подсудимым вменяют проведение магического ритуала с использованием кукол вуду.