Мужчина восемь лет выдавал себя за женщину, скрываясь от полиции

21 сентября 2026, 17:48

В Турции задержали мужчину, который ходил в женской одежде и скрывался 8 лет

Фото: istockphoto/Yingko

В Турции полиция задержала мужчину, который около восьми лет находился в розыске, выдавая себя за женщину и используя удостоверение личности своей сестры. Об этом сообщает Gulf News.