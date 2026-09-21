Мужчина восемь лет выдавал себя за женщину, скрываясь от полиции
В Турции полиция задержала мужчину, который около восьми лет находился в розыске, выдавая себя за женщину и используя удостоверение личности своей сестры. Об этом сообщает Gulf News.
Тугрул Бар разыскивался с 2018 года после того, как его приговорили к тюремному сроку по делам о краже и выдаче себя за государственных служащих. Чтобы избежать задержания, он изменил внешность, прическу и стиль одежды, а в повседневной жизни представлялся женщиной.
Во время проверок Бар предъявлял документы своей сестры. Следователям удалось выйти на его след после анализа банковских операций. Они обнаружили, что с карт сестры мужчины совершались покупки в Стамбуле, хотя по официальным данным в это время она находилась за пределами Турции.
Полиция установила наблюдение за одним из адресов в районе Кадыкёй, после чего провела там обыск. Правоохранители обнаружили человека в женской одежде. Его личность подтвердили с помощью отпечатков пальцев.
Задержанного отправили в тюрьму для исполнения ранее вынесенного приговора. Кроме того, в отношении него началось новое расследование по подозрению в использовании чужих документов и выдаче себя за другого человека.
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