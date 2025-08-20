Достижения.рф

Питон проглотил питомца фермера и не смог уползти

В Индии питон проглотил собаку и застрял на заборе при попытке уползти
Фото: iStock/dwi septiyana

В индийском штате Раджастхан четырехметровый питон проглотил пса и не смог уползти, застряв на заборе фермы. Об этом сообщает Bhaskar English.



Вес змеи увеличился с 50 до 75 килограммов после проглатывания добычи, что лишило ее возможности двигаться. Первым обессиленное животное заметил хозяин фермы, который позвал соседей и вызвал на место сотрудников лесного департамента.

Спасателям потребовалось примерно полчаса, чтобы снять рептилию с ограждения, не причинив ей вреда. При этом она была настроена агрессивно. В итоге питона выпустили в лес, где через 50 минут он изрыгнул пса.

Подобные случаи недавно происходили и в других странах. Например, в Бангладеш представитель этого вида змей проглотил пять коз, а в Таиланде еще один пытался съесть 10 вислоухих кошек.

Лидия Пономарева

