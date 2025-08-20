Питон проглотил питомца фермера и не смог уползти

20 августа 2025, 19:52

В Индии питон проглотил собаку и застрял на заборе при попытке уползти

Фото: iStock/dwi septiyana

В индийском штате Раджастхан четырехметровый питон проглотил пса и не смог уползти, застряв на заборе фермы. Об этом сообщает Bhaskar English.