Питон проглотил питомца фермера и не смог уползти
В индийском штате Раджастхан четырехметровый питон проглотил пса и не смог уползти, застряв на заборе фермы. Об этом сообщает Bhaskar English.
Вес змеи увеличился с 50 до 75 килограммов после проглатывания добычи, что лишило ее возможности двигаться. Первым обессиленное животное заметил хозяин фермы, который позвал соседей и вызвал на место сотрудников лесного департамента.
Спасателям потребовалось примерно полчаса, чтобы снять рептилию с ограждения, не причинив ей вреда. При этом она была настроена агрессивно. В итоге питона выпустили в лес, где через 50 минут он изрыгнул пса.
Подобные случаи недавно происходили и в других странах. Например, в Бангладеш представитель этого вида змей проглотил пять коз, а в Таиланде еще один пытался съесть 10 вислоухих кошек.
