МВД Турции уточнило число погибших в ДТП с автобусом

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В результате ДТП в провинции Мерсин на юго-востоке Турции погибли десять человек, 39 получили ранения, сообщил глава МВД Али Ерликая.
Ранее СМИ, ссылаясь на местные власти, сообщали об 11 погибших и более 30 пострадавших.
Авария произошла на автостраде в районе Ениче Махаллеси округа Тарсус, когда пассажирский автобус, следовавший из Диярбакыра в Стамбул, столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком.
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«По предварительным данным, к сожалению, погибли 10 человек, 39 ранены. Мои соболезнования нашему народу», — написал Ерликая в соцсети Х.Читайте также:
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Артем Кузьмин