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В центре Киева произошла массовая драка

Массовая драка произошла на Крещатике в Киеве
26 мая 2024, 21:37
Фото: istockphoto / globalmoments

Фото: istockphoto / globalmoments

На улице Крещатик в центре Киева произошла массовая драка, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
На видео видно, как группа молодых людей участвует в потасовке, нанося друг другу удары руками и ногами. Прохожие не вмешиваются.

Причины инцидента пока не известны.



Ранее в Киеве пьяные западные наемники из интернационального легиона устроили драку с поножовщиной, что привело к госпитализации нескольких человек.

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В Уфе обнаружили труп пропавшего в марте подростка
26 мая 2024, 19:38

Фото: iStock/Daria Kulkova

Следователи в Уфе обнаружили труп одного из подростков, которые пропали в конце марта, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.
30 марта двое подростков 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева и исчезли. Позже в местном лесу были обнаружены рюкзаки пропавших школьников, а в реке Белая нашли сапог одного из мальчиков.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», однако, до сегодняшнего дня о местонахождении подростков ничего не было известно.

«26 мая 2024 года сотрудниками экстренных служб в ходе проведения поисковых мероприятий в рамках уголовного дела по факту безвестного исчезновения двоих подростков, пропавших 30 марта 2024 года, на берегу реки Белой в районе парка Победы в городе Уфе обнаружено тело мальчика», — сообщили в СК по региону.

Причины смерти подростка в настоящий момент устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

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#башкирия
#следственный комитет
#смерть
#подростки
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В Челябинске экс-бойцы ЧВК «Вагнер» устроили массовую драку со стрельбой
26 мая 2024, 17:34

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Челябинске бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» устроили массовую драку со стрельбой, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, конфликт стартовал, когда 18-летняя девушка гуляла со своим молодым человеком. Их заметил её бывший возлюбленный, который набросился на пару и избил нового парня подруги.

Девушка попросила о помощи своего отца, который служил в ЧВК «Вагнер». Он собрал сослуживцев и назначил встречу бывшему парню дочери. Молодой человек также пришёл на разговор не один. Конфликт быстро перерос в потасовку, победу в которой одерживали вагнеровцы, пока на помощь к молодым людям не подоспело вооружённое подкрепление. Бывшим военным пришлось сбежать.

Под конец драки на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали троих молодых людей.

Отмечается, что нескольким участникам потасовки потребовалась помощь медиков.

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#челябинск
#драка
#вагнер
#стрельба
#полиция
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Стала известна сумма, в хищении которой подозревают Лежнёва
Лежнёва подозревают в хищении 75 миллионов рублей
26 мая 2024, 17:22

Фото: iStock/Ivan P

Помощника губернатора Орловской области Сергея Лежнёва подозревают в хищении 75 миллионов рублей, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании Лежнёва. Статья, по которой подозревают помощника главы региона, не уточнялось. Сообщалось только то, что чиновника поместили в изолятор в городе Орёл.

Как пишет Mash, в отношении Лежнёва возбудили уголовное дело по статье «хищение в особо крупном размере». Следствие считает, что он украл деньги при строительств Красного моста в Орле. Переправа стоила 2 млрд рублей и обрушилась через пять дней после открытия.

Предположительно, Лежнёв похитил 75 миллионов рублей, которые были выделены на реализацию проекта.

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#орловская область
#хищение
#губернатор
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Советника губернатора Орловской области задержали
26 мая 2024, 15:37

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Задержан Сергей Лежнев, советник губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.
Пока не известно, в чем именно его обвиняют. Лежнев был доставлен в Орел и помещен в изолятор временного содержания.

По данным издания, последние полтора года Лежнев занимался волонтерской деятельностью, доставляя гуманитарную помощь из Орловской области российским солдатам в зоне проведения специальной военной операции.

26 мая заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов подал в отставку. Его задержали 24 мая по подозрению в получении крупной взятки. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, Власов написал заявление по собственному желанию, которое было принято.

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Высотный разведывательный беспилотник США FQ-4B Global Hawk обнаружили в Черном море
26 мая 2024, 15:24

Фото: istockphoto/kornyeyeva

Высотный разведывательный беспилотник США FQ-4B Global Hawk обнаружили в Черном море у сочинских берегов. Об этом говорят данные сервиса Flightradar24.
Дрон с позывным Forte10 относится к натовской авиабазе Сигонелла на Сицилии, работает, приблизительно в сотне километрах от Адлера. Сейчас БПЛА курсирует вдоль побережья Крыма и Краснодарского края.

Штатовский дрон видели над Черным морем неделей ранее. По информации Telegram-каналов, этот беспилотник мог наводить украинские БПЛА для ударов по российской территории.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что натовские БПЛА-разведчики готовят основу для ударов Украины по территории РФ.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в конце февраля 2022 года.

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#мир
#сша
#россия
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#бпла
#сочи
#чёрное море
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Жители Фрунзенского района увидели за окном человеческую голову без туловища
26 мая 2024, 15:15

Фото: istock / Akintevs

В доме № 8 на улице Турку во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга обнаружили человеческую голову без тела. Об этом сообщил портал 78.ru.
Стало известно, что жертвой стал 42-летний мужчина. Местные жители заметили голову, привязанную к веревке. Тело погибшего было найдено на парапете у подъезда. Подробности происшествия пока не уточняются.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые забрали тело мужчины в морг. Ведется расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее в районе Шушары в Санкт-Петербурге нашли расчлененные останки человека. Местный житель обнаружил два зловонных мусорных пакета в поле между Московским шоссе, 304, и магазином «Петрович».

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В Сочи 6-летний мальчик погиб, распоров живот об ручку на теннисном корте
26 мая 2024, 14:40

Фото: iStock/Motortion

В санатории Сочи шестилетний ребёнок погиб, напоровшись животом на ручку натяжителя сетки на теннисном корте, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, жуткая трагедия произошла в санатории «Электроника».

Постоялец с супругой и шестилетним сыном пришли на теннисный корт. Родители играли, а мальчик бродил по территории рядом с ними. В какой-то момент мальчик выбежал на корт и налетел на металлическую ручку для натяжения сетки, поранив живот.

Пострадавшего экстренно доставили в местный медпункт, однако, спасти ребёнка не удалось.

По словам отца погибшего мальчика, у него много вопросов к правилам безопасности и действиям сотрудников санатория.

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В Самаре мужчина убил 17-летнюю девушку, нанеся ей не менее 60 ударов ножом

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#сочи
#смерть
#ребёнок
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При сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее могли погибнуть больше 670 человек
AP: При сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее могли погибнуть больше 670 человек
26 мая 2024, 14:31

Фото: istockphoto/Wirachai

При сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее могли погибнуть больше 670 человек. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), ссылаясь на информацию Международной организации по миграции (МОМ).
«По оценкам, на данный момент под землей находятся свыше 670 человек», — сказал журналистам руководитель миссии МОМ в ООН в Папуа — Новой Гвинее Серхан Актопрак.
Местное руководство пока решает вопрос об официальном запросе дополнительной помощи от международного сообщества.

Сход оползня на деревню Каокалам провинции Энга, расположенной, приблизительно, в 600 километрах к северо-западу от столицы страны Порт-Морсби, произошел в четверг, 23 мая.

Стихийное бедствие заблокировало подъезд к городу Поргер, где находится большой золотой рудник. До этого в мае в результате обрушения трассы в КНР погибло полсотни человек, еще 30 пострадало.

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#мир
#природа
#люди
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В Самаре мужчина убил 17-летнюю девушку, нанеся ей не менее 60 ударов ножом
26 мая 2024, 14:05

Фото: istockphoto/Wirachai

В Самаре мужчина убил 17-летнюю девушку, нанеся ей не менее 60 ножевых ранений. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.
«Задержан 19-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенно с особой жестокостью)», – сказано в сообщении.
Следствие считает, что убийство совершено ночью с 24 на 25 мая по месту проживания брата подозреваемого. Жертва скончалась на месте.

Ведомство сообщило о задержании подозреваемого, сейчас решается вопрос о его помещении в СИЗО. Со слов подозреваемого, преступление им не планировалось, и он находился в состоянии аффекта. Вину мужчина признал. По делу проводятся необходимые мероприятия, подробности устанавливаются.

До этого в Москве на 13,5 лет осудили мужчину, нанесшего своей супруге больше 100 ударов ножом.

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#россия
#самарская область
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