Фото: istockphoto / globalmoments
На улице Крещатик в центре Киева произошла массовая драка, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
На видео видно, как группа молодых людей участвует в потасовке, нанося друг другу удары руками и ногами. Прохожие не вмешиваются.
Причины инцидента пока не известны.
Ранее в Киеве пьяные западные наемники из интернационального легиона устроили драку с поножовщиной, что привело к госпитализации нескольких человек.
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Причины инцидента пока не известны.
Ранее в Киеве пьяные западные наемники из интернационального легиона устроили драку с поножовщиной, что привело к госпитализации нескольких человек.
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Артем Кузьмин