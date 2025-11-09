Мужчина втерся в доверие к 91-летней соседке и изнасиловал ее

09 ноября 2025, 14:53

В Испании мужчина изнасиловал 91-летнюю соседку, втершись к ней в доверие

Фото: iStock/PIKSEL

51-летний житель Испании втерся в доверие к 91-летней соседке и изнасиловал ее. Подробности приводит Ara.