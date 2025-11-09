Мужчина втерся в доверие к 91-летней соседке и изнасиловал ее
51-летний житель Испании втерся в доверие к 91-летней соседке и изнасиловал ее. Подробности приводит Ara.
Все произошло 2 ноября в деревне Гарригелья, жители которой хорошо друг друга знали. Там же проживали насильник и его жертва. Сначала мужчина втерся в доверие к пожилой женщине, а затем проник в ее дом и изнасиловал. Все обошлось без физических травм. Вскоре пострадавшая обратилась за помощью к родственникам, а те подали заявление в полицию.
Подозреваемого задержали 5 ноября. Спустя два дня суд принял решение о его аресте без права внесения залога. Возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия, фигурант ранее имел судимости.
