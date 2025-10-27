Мужчина взламывал дома и ложился в постель к незнакомым женщинам
Американец вторгался в спальни к незнакомкам и поплатился. Подробности приводит KATU.
Речь идет о 37-летнем Кристофере Райдмане из Бивертона, штат Орегон. Полицейские выяснили, что он проникал в чужие дома, пробирался в постели к спящим женщинам и домогался их.
В ночь на 8 октября извращенца запечатлели камеры наблюдения в центре города. На записи видно, как Райдман проверял ручки от входных дверей. В итоге он смог зайти по меньшей мере в два жилища. Также Райдмана заподозрили в поджоге, который повредил дом и автомобили члена горсовета Портленда.
Сосед одной из пострадавших рассказал, что заметил Райдмана тем вечером, и его поведение было странным. На американце были шорты и толстовка, что не соответствовало холодной погоде. В конечном итоге Райдмана арестовали и обвинили его в краже со взломом, непристойном поведении и сексуальном насилии.
