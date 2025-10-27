Мужчина взламывал дома и ложился в постель к незнакомым женщинам

27 октября 2025, 09:22

В США арестовали мужчину, который взламывал дома и домогался спящих незнакомок

Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин

Американец вторгался в спальни к незнакомкам и поплатился. Подробности приводит KATU.