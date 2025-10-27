Достижения.рф

Мигрант трогал женщин и детей за гениталии в метро и попался

Переехавший в Европу мигрант трогал женщин и детей за гениталии в метро
27-летний мигрант из Иордании, который переехал в Европу, был задержан полицией за домогательства к женщинам и детям в метро. Об этом сообщает Daily Mail.



По данным таблоида, Хамза Алотайби прибыл в Великобританию на небольшой лодке и начал жить в Лондоне за счет налогоплательщиков. В свободное время он катался на метро и домогался женщин, среди его жертв были и несовершеннолетние, включая 12-летнюю девочку.

Сообщается, что мужчина касался их гениталий, ягодиц и бедер. Дело было передано в суд, однако Алотайби был отпущен до следующего слушания.

