Мигрант трогал женщин и детей за гениталии в метро и попался

27 октября 2025, 09:02

Переехавший в Европу мигрант трогал женщин и детей за гениталии в метро

Фото: Медиасток.рф

27-летний мигрант из Иордании, который переехал в Европу, был задержан полицией за домогательства к женщинам и детям в метро. Об этом сообщает Daily Mail.