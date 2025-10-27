Мигрант трогал женщин и детей за гениталии в метро и попался
27-летний мигрант из Иордании, который переехал в Европу, был задержан полицией за домогательства к женщинам и детям в метро. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным таблоида, Хамза Алотайби прибыл в Великобританию на небольшой лодке и начал жить в Лондоне за счет налогоплательщиков. В свободное время он катался на метро и домогался женщин, среди его жертв были и несовершеннолетние, включая 12-летнюю девочку.
Сообщается, что мужчина касался их гениталий, ягодиц и бедер. Дело было передано в суд, однако Алотайби был отпущен до следующего слушания.
Ранее стало известно, что футболиста «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: