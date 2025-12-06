Достижения.рф

Ревнивец застрелил жену из ружья после того, как насмотрелся порно-клипов про измену

TMZ: Американца посадили в тюрьму на 19 лет за убийство жены из ревности
Фото: iStock/Tero Vesalainen

Американский суд вынес приговор мужчине, который застрелил свою жену после просмотра порнографических видео на тему супружеской измены. Эту информацию передает издание TMZ.



Инцидент произошел весной 2024 года в городе Харрисон, штат Нью-Йорк. В ночь на 17 марта 37-летний Тодд Адамс выстрелил в свою 35-летнюю супругу Эшли Адамс из ружья, после чего сам вызвал полицию.

Следствие установило, что Тодд за несколько часов до убийства жены просматривал на своем компьютере различные порно-клипы с главной темой «измена».

Эта информация стала частью обвинительного заключения, где просмотр видео был указан в качестве мотива преступления, основанного на патологической ревности.

Расследование показало, что он неоднократно и безосновательно обвинял жену в изменах. Адамс признал свою вину. Ему вынесли приговор в виде 19 лет лишения свободы.

