Ревнивец застрелил жену из ружья после того, как насмотрелся порно-клипов про измену
TMZ: Американца посадили в тюрьму на 19 лет за убийство жены из ревности
Американский суд вынес приговор мужчине, который застрелил свою жену после просмотра порнографических видео на тему супружеской измены. Эту информацию передает издание TMZ.
Инцидент произошел весной 2024 года в городе Харрисон, штат Нью-Йорк. В ночь на 17 марта 37-летний Тодд Адамс выстрелил в свою 35-летнюю супругу Эшли Адамс из ружья, после чего сам вызвал полицию.
Следствие установило, что Тодд за несколько часов до убийства жены просматривал на своем компьютере различные порно-клипы с главной темой «измена».
Эта информация стала частью обвинительного заключения, где просмотр видео был указан в качестве мотива преступления, основанного на патологической ревности.
Расследование показало, что он неоднократно и безосновательно обвинял жену в изменах. Адамс признал свою вину. Ему вынесли приговор в виде 19 лет лишения свободы.
