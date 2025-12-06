Ревнивец застрелил жену из ружья после того, как насмотрелся порно-клипов про измену

06 декабря 2025, 06:17

TMZ: Американца посадили в тюрьму на 19 лет за убийство жены из ревности

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Американский суд вынес приговор мужчине, который застрелил свою жену после просмотра порнографических видео на тему супружеской измены. Эту информацию передает издание TMZ.





Инцидент произошел весной 2024 года в городе Харрисон, штат Нью-Йорк. В ночь на 17 марта 37-летний Тодд Адамс выстрелил в свою 35-летнюю супругу Эшли Адамс из ружья, после чего сам вызвал полицию.



Следствие установило, что Тодд за несколько часов до убийства жены просматривал на своем компьютере различные порно-клипы с главной темой «измена».



