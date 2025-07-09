Мужчина забил до смерти собственную мать в Петербурге
В Санкт-Петербурге мужчина до смерти забил мать. Об этом информирует РЕН ТВ.
На теле 71-летней женщины были обнаружены синяки и кровоподтеки на голове, руках и ногах. Уточняется, что 43-летнего сына погибшей задержали на месте преступления.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье сын убил мать и сам сдался полиции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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