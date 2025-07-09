Заммэра Красноярска Мацак проходит свидетелем по одному из уголовных дел
В Красноярске разгорелись новые страсти вокруг городской администрации. Первый заместитель мэра Александр Мацак оказался в центре внимания правоохранительных органов, став свидетелем по одному из уголовных дел. Об этом пишет РИА Новости.
Информация об этом поступила от источника в правоохранительных органах, который сообщил, что Мацак был доставлен для допроса. Хотя детали уголовного дела остаются не известны, отмечается, что оно связано с одним из подразделений городской администрации.
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