Заммэра Красноярска Мацак проходит свидетелем по одному из уголовных дел

09 июля 2025, 07:17

Фото: iStock/Akintevs

В Красноярске разгорелись новые страсти вокруг городской администрации. Первый заместитель мэра Александр Мацак оказался в центре внимания правоохранительных органов, став свидетелем по одному из уголовных дел. Об этом пишет РИА Новости.