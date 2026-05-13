Мужчина забил поленом сестру и ее мужа из-за спора о земельном участке
В Ярославской области полиция задержала 56-летнего мужчину, который жестоко избил поленом свою сестру и ее супруга во время семейной ссоры. Об этом проинформировали в УМВД России по Ярославской области.
Согласно материалам следствия, родственники прибыли из Ярославля в деревню Еремеево. Между ними возник спор из-за дома и земельного участка, который достался им в наследство. Сестра попыталась выселить брата из дома, что привело к конфликту.
Во время ссоры мужчина схватил полено и нанес несколько ударов женщине и ее мужу. Пострадавшие скончались от полученных травм. После этого обвиняемый отправился спать. Утром он переоделся в чистую одежду, сам вызвал полицию и позже сознался в преступлении. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
